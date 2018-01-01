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Автохолодильники марки Alpicool пользуются повышенным спросом по всему миру за счет повышенной надежности и возможности одинаково эффективной работы при любой температуре внешней среды. В официальном магазине автохолодильников Alpicool это оборудование доступно по самой низкой цене за счет отсутствия посредников и наценок. Заказывайте мобильные холодильники с мощным компрессором для путешествия на машине или яхте, на рыбалку и охоту, для отдыха в кемпинге, в длительную рабочую дорогу. На все устройства действует гарантия 1 год.
Все изделия разделены на серии: T, МК, TW, C, CX, CF, BCD, BD, A, BAR, K. Они различаются дизайном, вместительностью, количеством камер, материалами изготовления, наличием ручек и LED-дисплей.
Для всех модельных линеек едиными являются такие особенности:
По желанию клиента автомобильные холодильники Aplicool комплектуются питающим низковольтным кабелем или блоком питания. Отдельные модели оснащаются встроенной батареей для автономной работы прибора. В остальных устройствах используется внешняя АКБ для той же цели.
Наш сайт является официальным магазином бренда Alpicool в России. Каталог включает в себя такие категории товаров:
Также здесь вы можете купить подарочные сертификаты с различным номиналом. Вся продукция сертифицирована и полностью адаптирована под российский рынок. К каждому товару прилагаются необходимые документы — чеки и гарантийные талоны.
Магазин работает с 2018 года и уже обслужил более 7 тысяч клиентов.
Мы работаем на качество, предоставляя не только надежные холодильники, но и профессиональный сервис. Задача магазина — решать задачи клиентов и делать их довольными.
Являясь представителем высокотехнологичных и качественных автохолодильников Alpicool, мы предоставляем такие выгоды покупателям:
Для покупки компрессорного автохолодильника достаточно оформить заказ на сайте или позвонив менеджеру. По желанию клиента лично осмотреть и проверить технику можно в нашем офисе, складе, шоуруме. Товар вы оплачиваете непосредственно при получении. Возможен самовывоз в Екатеринбурге, курьерская доставка по городу, а также отправка Почтой России или транспортными компаниями.