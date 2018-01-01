Автохолодильники марки Alpicool пользуются повышенным спросом по всему миру за счет повышенной надежности и возможности одинаково эффективной работы при любой температуре внешней среды. В официальном магазине автохолодильников Alpicool это оборудование доступно по самой низкой цене за счет отсутствия посредников и наценок. Заказывайте мобильные холодильники с мощным компрессором для путешествия на машине или яхте, на рыбалку и охоту, для отдыха в кемпинге, в длительную рабочую дорогу. На все устройства действует гарантия 1 год.

Особенности автомобильных холодильников Aplicool

Все изделия разделены на серии: T, МК, TW, C, CX, CF, BCD, BD, A, BAR, K. Они различаются дизайном, вместительностью, количеством камер, материалами изготовления, наличием ручек и LED-дисплей.

Для всех модельных линеек едиными являются такие особенности:

Могут работать в режиме холодильника и морозильника без применения вспомогательных аксессуаров.

Могут охлаждать, замораживать и даже нагревать продукты в температурных пределах -20…+20 градусов.

Режимы MAX и ECO.

Индикаторы заряда и разряда батареи.

Трехступенчатая защита аккумулятора ТВ от разрядки.

Дистанционное управление по технологии Bluetooth со смартфонов на Android и iOS.

Абсолютно бесшумная работа — уровень шума не превышает 45 дБ.

Возможность запитать от бортовой сети с напряжением 12 и 24 В или от бытовой розетки 220 В.

В холодильной камере присутствует подсветка.

Автоматические отключение холодильника при перегреве компрессора.

Уровень влагозащиты, соответствующий стандарту IP24.

Средняя мощность 45 Вт и применение экологичного хладагента дают возможность без проблем быстро замораживать продукты.

Компактные размеры, небольшой вес, наличие ручек для переноски.

Стойкость к механическим воздействиям: при случайном падении не ломаются и не трескаются.

Наличие USB-порта для подзарядки внешних устройств.

По желанию клиента автомобильные холодильники Aplicool комплектуются питающим низковольтным кабелем или блоком питания. Отдельные модели оснащаются встроенной батареей для автономной работы прибора. В остальных устройствах используется внешняя АКБ для той же цели.

Купить автохолодильники Alpicool на официальном сайте

Наш сайт является официальным магазином бренда Alpicool в России. Каталог включает в себя такие категории товаров:

Автохолодильники.

Аксессуары, в особенности чехлы для холодильников.

Солнечные панели.

Также здесь вы можете купить подарочные сертификаты с различным номиналом. Вся продукция сертифицирована и полностью адаптирована под российский рынок. К каждому товару прилагаются необходимые документы — чеки и гарантийные талоны.

Магазин работает с 2018 года и уже обслужил более 7 тысяч клиентов.

Мы работаем на качество, предоставляя не только надежные холодильники, но и профессиональный сервис. Задача магазина — решать задачи клиентов и делать их довольными.

Являясь представителем высокотехнологичных и качественных автохолодильников Alpicool, мы предоставляем такие выгоды покупателям:

Весь модельный ряд всегда в наличии на собственном складе.

Низкая стоимость без наценок.

Бесплатные консультации и помощь в подборе на основе индивидуальных пожеланий и требований.

Регулярные акции и скидки.

Гарантия 1 год на весь ассортимент автохолодильников.

Для покупки компрессорного автохолодильника достаточно оформить заказ на сайте или позвонив менеджеру. По желанию клиента лично осмотреть и проверить технику можно в нашем офисе, складе, шоуруме. Товар вы оплачиваете непосредственно при получении. Возможен самовывоз в Екатеринбурге, курьерская доставка по городу, а также отправка Почтой России или транспортными компаниями.